Жахлива аварія трапилася на трасі Одеса – Київ біля села Дачне ввечері 5 березня. У машину патрульних врізався Hyundai Sonata.

Внаслідок аварії загинув пасажир "корейця". Водій та ще двоє пасажирів Hyundai зазнали травм.

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Потерпілих госпіталізували до лікарні медики швидкої. З понівеченої машини їх вирізали рятувальники.

Що відомо про аварію за участю патрульних під Одесою



Щоб витягти людей з машини, її довелося розрізати / Фото поліції Одеської області

Аварія сталася близько 19:00. Судячи з масштабів пошкоджень автівок, зіткнення було дуже потужним.

Серед правоохоронців потерпілих у ДТП немає.

Через що саме сталося зіткнення, наразі невідомо. Це з'ясовують слідчі, які працюють на місці аварії.

Патрульних, які перебували у Prius відсторонили від виконання службових обов'язків на чаас службового розслідування.

Ніякої інформації щодо стану постраждалих на цей час немає. За фактом ДТП із загиблим та травмованими відкрили кримінальне провадження. Водія, якого суд визнає винним у вчиненні аварії, можуть покарати позбавленням волі на термін від 3 до 8 років із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.

Дивіться відео з місця жахливої аварії під Одесою: