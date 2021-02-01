Проломив череп і зламав щелепу: під Одесою чоловік жорстоко побив хаскі – фото й відео 18+
У Біляївському районі Одеської області місцевий мешканець просто на вулиці познущався з собаки породи хаскі. Тварину з переломами черепа та щелепи врятували волонтери.
Джерело: фейсбук Олени Корень
Хаскі привезли до Одеси у ветеринарну клініку. Там вона отримала необхідну медичну допомогу та догляд.
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Що відомо про інцидент із хаскі під Одесою
- У Біляївському районі Одеської області собака породи хаскі вперше в житті втік із двору.
- Подробиці розповіли очевидці, інцидент стався в селі Холодна Балка, на вулиці 40 років Жовтня.
- На собаку напав чоловік, який мешкає поряд. У результаті у тварини проломлений череп і переламана щелепа.
Цікаво, що, за словами волонтерів, поліція приїхала на місце злочину "для захисту нападника від натовпу".
Чоловік під Одесою познущався з собаки: фото та відео – тільки 18+
Чоловік у Холодній Балці жорстоко побив хаскі / Фото з фейсбука Корень
Зараз хаскі в Одесі у клініці у вкрай важкому стані. Собаку ввели у штучну кому.
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