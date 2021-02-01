У Біляївському районі Одеської області місцевий мешканець просто на вулиці познущався з собаки породи хаскі. Тварину з переломами черепа та щелепи врятували волонтери.

Джерело: фейсбук Олени Корень

Хаскі привезли до Одеси у ветеринарну клініку. Там вона отримала необхідну медичну допомогу та догляд.

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Що відомо про інцидент із хаскі під Одесою

У Біляївському районі Одеської області собака породи хаскі вперше в житті втік із двору.

Подробиці розповіли очевидці, інцидент стався в селі Холодна Балка, на вулиці 40 років Жовтня.

На собаку напав чоловік, який мешкає поряд. У результаті у тварини проломлений череп і переламана щелепа.

Цікаво, що, за словами волонтерів, поліція приїхала на місце злочину "для захисту нападника від натовпу".

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Чоловік у Холодній Балці жорстоко побив хаскі / Фото з фейсбука Корень

Зараз хаскі в Одесі у клініці у вкрай важкому стані. Собаку ввели у штучну кому.

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