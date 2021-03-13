Біля села Сухий Лиман, що на Одещині, 12 березня сталася ДТП. Водій автівки не встиг загальмувати та наїхав на жінку, яка лежала на проїжджій частині.

Трагічний інцидент трапився неподалік села Сухий Лиман 12 березня, приблизно о 21:00. Читайте також Підлітки вирішили покататись: на Рівненщині авто влетіло у дерево – є жертви Смертельна аварія під Одесою За попередньою інформацією, автівка Renault наїхала на 46-річну жінку, яка лежала на проїжджій частині. За словами 35-річного водія автомобіля, він надто пізно її помітив та не встиг вчасно загальмувати. На жаль, від отриманих травм жінка померла. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та причини смерті жінки. Правову кваліфікацію обіцяють надати згодом. Зверніть увагу! У Золочеві, що на Львівщині, 11 березня водій позашляховика Lexus збив чоловіка, який переходив дорогу. Попри зусилля медиків, пішохід помер наступного дня у лікарні. Біля села Сухий Лиман водій наїхав на жінку: дивіться карту