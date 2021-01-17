Поблизу Маріуполя поліція викрила незаконну вирубку лісу, але один з порушників намагався втекти з місця злочину. На своєму авто він наїхав на поліцейського, тож колеги пораненого застосували зброю та смертельно поранили зловмисника.

За фактом загибелі підозрюваного вже розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє поліція Донецької області.

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Інцидент трапився ввечері 16 січня в селищі Сартана, що в Маріупольському районі. Незаконну нічну вирубку поліцейські помітили під час патрулювання, тож викликали слідчо-оперативну групу.

Під час документування порушення 33-річний чоловік сів за кермо "Газелі" та намагався втекти з місця злочину. Він не відреагував на вимогу зупинитися та збив поліцейського.

Відтак, щоб зупинити автівку, поліцейські застосували зброю. Та кулю влучила в самого водія, який і помер внаслідок отриманого поранення.

Наразі поліція розслідує травмування правоохоронця. Натомість Державне бюро розслідувань надасть правову оцінку діям поліцейських, що застрелили нападника.

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