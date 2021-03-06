Вкрали тисячу гривень: під Луцьком діти пограбували шкільну їдальню

Джерело:Нацполіція
У Луцькому районі діти пограбували шкільну їдальню. Неповнолітнім – від 12 до 15 років.
Діти через двері увійшли в їдальню і відкрили касу. Повідомлення про злочин до поліції надійшло вчора, 5 березня, від працівника школи.
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Неповнолітні поцупили 1000 гривень,
– зазначив головний спеціаліст сектору комунікацій Головного управління нацполіції Олег Плазовський.
У якому саме конкретному населеному пункті відбулась крадіжка – в поліції не уточнили. Після відповідного повідомлення на місце виїхала слідчо-оперативна група, наряд групи реагування патрульної поліції. Дітей, які здійснили пограбування, знайшли того ж вечора.
У поліції повідомили, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 3-ю частиною 185-ї статті Кримінального кодексу України.Зауважимо! Мовиться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.
Наразі триває досудове розслідування.