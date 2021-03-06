У Луцькому районі діти пограбували шкільну їдальню. Неповнолітнім – від 12 до 15 років.

Діти через двері увійшли в їдальню і відкрили касу. Повідомлення про злочин до поліції надійшло вчора, 5 березня, від працівника школи.

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Неповнолітні поцупили 1000 гривень,

– зазначив головний спеціаліст сектору комунікацій Головного управління нацполіції Олег Плазовський.

Як сталась крадіжка

У якому саме конкретному населеному пункті відбулась крадіжка – в поліції не уточнили. Після відповідного повідомлення на місце виїхала слідчо-оперативна група, наряд групи реагування патрульної поліції. Дітей, які здійснили пограбування, знайшли того ж вечора.

Досудове засідання триває

У поліції повідомили, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 3-ю частиною 185-ї статті Кримінального кодексу України.

Зауважимо! Мовиться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.

Наразі триває досудове розслідування.

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