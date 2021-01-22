Під Кропивницьким біля власного будинку підірвався на розтяжці керівник гранітного кар'єру
64-річний чоловік, який керував серйозним підприємством, загинув близько 17:00 21 січня у селі Іванівка Кіровоградській області. Біля воріт будинку чоловіка невідомі встановили розтяжку.
Про вибух, внаслідок якого загинув чоловік, повідомили у пресслужбі поліції Кіровоградської області. За даними джерел видання "Цензор.НЕТ", він працював керівником гранітного кар'єру.
Дивіться також До власника будинку для престарілих у Харкові правоохоронці прийшли з обшуками: відео
Що відомо про загибель керівника кар'єра на Кіровоградщині
- Одразу після вибуху свідки інциденту викликали на місце поліцейських та медиків швидкої.
- Лікарям залишалося лише констатувати смерть постраждалого. Допомогти чоловіку, який отримав купу осколкових поранень, вони не могли.
- Експерти знайшли фрагменти вибухового пристрою, яким скористувалися зловмисники. За даними поліції, вибухнула граната Ф-1.
За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, вчинене небезпечним для життя багатьох осіб.
Якщо зловмисників знайдуть, а їх провину визнає суд, їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Поділитися новиною