64-річний чоловік, який керував серйозним підприємством, загинув близько 17:00 21 січня у селі Іванівка Кіровоградській області. Біля воріт будинку чоловіка невідомі встановили розтяжку.

Про вибух, внаслідок якого загинув чоловік, повідомили у пресслужбі поліції Кіровоградської області. За даними джерел видання "Цензор.НЕТ", він працював керівником гранітного кар'єру.

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За попередніми даними, підприємець отримав не сумісні з життям поранення, коли відкривав ворота приватного будинку.

Що відомо про загибель керівника кар'єра на Кіровоградщині

Одразу після вибуху свідки інциденту викликали на місце поліцейських та медиків швидкої.

Лікарям залишалося лише констатувати смерть постраждалого. Допомогти чоловіку, який отримав купу осколкових поранень, вони не могли.

Експерти знайшли фрагменти вибухового пристрою, яким скористувалися зловмисники. За даними поліції, вибухнула граната Ф-1.

За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, вчинене небезпечним для життя багатьох осіб.

Якщо зловмисників знайдуть, а їх провину визнає суд, їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.