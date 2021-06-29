Під Херсоном 20-річний нацгвардієць кинувся під поїзд і загинув на місці

Під Херсоном боєць Нацгвардії кинувся під потяг. Чоловіку було всього 20 років. Для частини, де служив війсковий, це стало шоком.

Трагедія трапилась 28 червня біля села Киселівки, що на Херсонщині. Щодо причин, то існують тільки припущення.

Читайте також Пожежа на судні біля Шрі-Ланки: МЗС перевіряє інформацію про загиблого українця

На Херсонщині загинув 20-річний військовий

Боєць Нацгвардії кинувся під потяг Одеса – Харків біля села Киселівка. Отримані травми виявились несумісними з життям. Медики не врятували чоловіка.

Попередньо відомо, що в день загибелі він без дозволу покинув військову частину та поїхав на рідну Білозерщину. Саме там і кинувся під потяг.

Причини трагедії

Для частини, де служив хлопець, це стало шоком. Адже він не конфлікував з іншими солдатами й офіцери до нього також не мали претензій.

Серед ймовірних причин ЗМІ називають домашні проблеми чи сварку з дівчиною. Справу розслідуватимуть правоохоронці.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким загиблого військового.