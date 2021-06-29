Трагедія трапилась 28 червня біля села Киселівки, що на Херсонщині. Щодо причин, то існують тільки припущення.
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На Херсонщині загинув 20-річний військовий
Боєць Нацгвардії кинувся під потяг Одеса – Харків біля села Киселівка. Отримані травми виявились несумісними з життям. Медики не врятували чоловіка.
Попередньо відомо, що в день загибелі він без дозволу покинув військову частину та поїхав на рідну Білозерщину. Саме там і кинувся під потяг.
Причини трагедії
Для частини, де служив хлопець, це стало шоком. Адже він не конфлікував з іншими солдатами й офіцери до нього також не мали претензій.
Серед ймовірних причин ЗМІ називають домашні проблеми чи сварку з дівчиною. Справу розслідуватимуть правоохоронці.