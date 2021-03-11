Під Харковом загинула курсантка університету внутрішніх справ

Джерело:24 канал
Поблизу Лозової під Харковом уночі проти 11 березня виявили 2 тіла. Відомо, що загинула курсантка Харківського університету внутрішніх справ Анастасія Ільченко.
Інший загиблий – чоловік Анатолій Лобас. Обидва тіла лежали в кюветі біля автомобіля Opel. У Лозівському відділенні Нацполіції уточнили, що це була ДТП.
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Повідомлення Лозівського відділення поліції про загибель у ДТП Анастасії Ільченко / Скриншот взято з соцмереж
За даними телеграм-каналу "Труха Харьков", користувачі тіктоку вже висловлюють співчуття.
Окрім самої Анастасії, ресурс також опублікував фото машини, що потрапила в ДТП.
Opel, на якому їхала Анастасія / Колаж 24 каналу