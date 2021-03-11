Поблизу Лозової під Харковом уночі проти 11 березня виявили 2 тіла. Відомо, що загинула курсантка Харківського університету внутрішніх справ Анастасія Ільченко.

Інший загиблий – чоловік Анатолій Лобас. Обидва тіла лежали в кюветі біля автомобіля Opel. У Лозівському відділенні Нацполіції уточнили, що це була ДТП.

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Аварія сталася між селами Смирнівка та Герасиванівка.

Приблизно о 2 ночі повідомлення про інцидент отримали правоохоронці.

Анастасія мала з собою жетон Харківського університету внутрішніх справ.

Ким був другий загиблий – інформації немає.



Повідомлення Лозівського відділення поліції про загибель у ДТП Анастасії Ільченко / Скриншот взято з соцмереж

У мережі вже висловлюють слова співчуття

За даними телеграм-каналу "Труха Харьков", користувачі тіктоку вже висловлюють співчуття.

Окрім самої Анастасії, ресурс також опублікував фото машини, що потрапила в ДТП.



Імовірно, загибла Анастасія Ільченко / Фото "Труха Харьков"

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