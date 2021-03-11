Під Харковом загинула курсантка університету внутрішніх справ
Поблизу Лозової під Харковом уночі проти 11 березня виявили 2 тіла. Відомо, що загинула курсантка Харківського університету внутрішніх справ Анастасія Ільченко.
Джерело:24 канал
Інший загиблий – чоловік Анатолій Лобас. Обидва тіла лежали в кюветі біля автомобіля Opel. У Лозівському відділенні Нацполіції уточнили, що це була ДТП.
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Докладніше
- Аварія сталася між селами Смирнівка та Герасиванівка.
- Приблизно о 2 ночі повідомлення про інцидент отримали правоохоронці.
- Анастасія мала з собою жетон Харківського університету внутрішніх справ.
- Ким був другий загиблий – інформації немає.
Повідомлення Лозівського відділення поліції про загибель у ДТП Анастасії Ільченко / Скриншот взято з соцмереж
У мережі вже висловлюють слова співчуття
За даними телеграм-каналу "Труха Харьков", користувачі тіктоку вже висловлюють співчуття.
Окрім самої Анастасії, ресурс також опублікував фото машини, що потрапила в ДТП.
Імовірно, загибла Анастасія Ільченко / Фото "Труха Харьков"
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