Масове отруєння у яслах на Харківщині: постраждали 7 малюків

9 березня 2021 , 18:54
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Джерело:

Нацполіція

У Харківщині в яслах отруїлися 7 дітей. Станом на 9 березня 3 малюків звернулися до медзакладів, ще 4 дітей перебувають на амбулаторному лікуванні вдома.

Ще 5 березня до поліцейських надійшло повідомлення від місцевого жителя. Чоловік заявив, що в одному з дитячих садочків отруїлися малюки.

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Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою.

Деталі

  • Спершу харчове отруєння діагностували у дитини віком 2,5 роки. Вона відвідувала ясла-садок у Слобожанському.
  • Згодом зі скаргами на погане почуття почали госпіталізовувати інших вихованців цього закладу дошкільної освіти.
  • Однак станом на 9 березня батьки не зверталися до районної поліції.
  • Правоохоронці також не отримували жодної офіційної інформації з лікарень.
  • Наразі триває досудове розслідування.
  • Поліцейські встановлюють усі деталі інциденту.
  • Наявну інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
  • Максимальне передбачене покарання – позбавлення волі до 3 років.

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