У Харківщині в яслах отруїлися 7 дітей. Станом на 9 березня 3 малюків звернулися до медзакладів, ще 4 дітей перебувають на амбулаторному лікуванні вдома.

Ще 5 березня до поліцейських надійшло повідомлення від місцевого жителя. Чоловік заявив, що в одному з дитячих садочків отруїлися малюки. Актуально Кіт спав на обличчі дитини: на Рівненщині помер 4-місячний малюк Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою. Деталі Спершу харчове отруєння діагностували у дитини віком 2,5 роки. Вона відвідувала ясла-садок у Слобожанському.

Згодом зі скаргами на погане почуття почали госпіталізовувати інших вихованців цього закладу дошкільної освіти.

Однак станом на 9 березня батьки не зверталися до районної поліції.

Правоохоронці також не отримували жодної офіційної інформації з лікарень.

Наразі триває досудове розслідування.

Поліцейські встановлюють усі деталі інциденту.

Наявну інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

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