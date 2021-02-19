Під Харковом масштабна пожежа: горять склади – відео

Джерело:телеграм-канал "ТРУХА Харьков"
На Харківщині спалахнула масштабна пожежа. Горять склади у селищі Пісочин. Вони розташовані близько до житлових будинків.
Площа масштабної пожежі перевищила 1 000 квадратних метрів. Станом на 22.03 її вдалося локалізувати, вогнеборці гасять осередки займання.
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Як повідомляє телеграм-канал "Харьков 1654", епіцентр пожежі – поблизу залізниці. Туди вже скерували пожежний потяг. На місце події також виїхали рятувальники з Харкова.
У ДСНС повідомили виданню "Depo.Харків", що загорання сталося у цеху на вулиці Транспортній, 116. Там розташоване підприємство, яке виготовляє термопластик.
За словами заявника, у цеху горять пластикові відходи, продукція тощо. У ДСНС наголосили, що загрози житловим будинкам, які розташовані поруч, зараз немає.
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