На Харківщині спалахнула масштабна пожежа. Горять склади у селищі Пісочин. Вони розташовані близько до житлових будинків.

Площа масштабної пожежі перевищила 1 000 квадратних метрів. Станом на 22.03 її вдалося локалізувати, вогнеборці гасять осередки займання.

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Що відомо про пожежу

Як повідомляє телеграм-канал "Харьков 1654", епіцентр пожежі – поблизу залізниці. Туди вже скерували пожежний потяг. На місце події також виїхали рятувальники з Харкова.

У ДСНС повідомили виданню "Depo.Харків", що загорання сталося у цеху на вулиці Транспортній, 116. Там розташоване підприємство, яке виготовляє термопластик.

За словами заявника, у цеху горять пластикові відходи, продукція тощо. У ДСНС наголосили, що загрози житловим будинкам, які розташовані поруч, зараз немає.

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