Під Харковом вантажівка збила 2 жінок: відео 18+

Неподалік від Харкова вантажний автомобіль здійснив наїзд на 2 жінок. Як наслідок вони отримали серйозні травми. Повідомляють, що в ДТП винними можуть бути потерпілі.

Це трапилося в селищі міського типу Безлюдівка зранку 30 червня. Жінки потрапили під колеса неподалік від пішохідного переходу.

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Одну з потерпілих вантажать в авто швидкої: відео телеграму "Харків 1654"

В обох переламані ноги

Разом зі збитими також була дівчина. Однак вона встигла відскочити й не постраждала

Вони всі разом вийшли з автобуса та почали переходити дорогу. При цьому пішоходи не дивилися по сторонах.

Жінки, яких збила фура під Харковом / Фото телеграму "Харків 1654"

Водій фури гальмував перед пішохідним переходом і після цього поїхав. Приблизно за 20 метрів пішоходи практично стрибнули під колеса.

В обох потерпілих діагностували переломи ніг. У літньої жінки – відкритий перелом ноги; у її доньки – розрив ноги біля щиколотки.

Потерпілі під вантажним автомобілем: відео телеграму "Харків LIVE" 18+ (не радимо дивитись людям зі слабкими нервами)