Під Харковом чоловіку у двір закинули гранату: фото

Вибух на подвір'ї одного з приватних будинків пролунав зранку 25 лютого у селищі міського типу Рогань. Про подію поліцейським повідомив 50-річний чоловік, який міг постраждати внаслідок вибуху.

Заявник розповів, копам про те, що на його подвір'я прилетів предмет, який вибухнув. На місце події одразу ж виїхали слідчі та експерти.

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Вибухотехніки знайшли у дворі будинку купу уламків та запал від гранати РГД-5.

Уламки гранати розлетілися по всьому подвір'ю / Фото поліції Харківщини

Кваліфікували як хуліганство

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Власник будинку, біля якого стався вибух, стверджує, що ні з ким не мав конфліктів та не отримував ніяких погроз.

Поліцейські вирішили, що закидання бойової гранати у двір чоловіка є хуліганством. Якщо правоохоронці знайдуть осіб, які вчинили злочин, а в суді визнають їх провину, зловмисникам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.



Через що чоловіку закинули гранату, невідомо / Фото поліції Харківщини