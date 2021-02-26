Під Дніпром автівка вилетіла з дороги та влетіла у будинок, серед постраждалих діти: фото

Джерело:ДСНС Дніпропетровської області
Жорстка аварія сталася у селі Чаплинка Петриківського району Дніпропетровської області 26 лютого. Водій Nissan Tiida не впорався з керуванням та виїхав з дороги.
Зупинилася автівка лише після того, як на повному ходу влетіла у літню кухню приватного будинку. Внаслідок аварії постраждали 5 осіб.
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Травмованих людей з машини діставали рятувальники / Фото пресслужби ДСНС Дніпропетровської області
Травмованих учасників ДТП ушпиталили / Фото пресслужби ДСНС Дніпропетровщини
Всі учасники ДТП отримали пошкодження. Серед постраждалих – двоє дітей 2012 та 2015 років народження.
За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження. Його кваліфікацію встановлять після отримання інформації від медиків щодо стану здоров'я та ступеню травм постраждалих.