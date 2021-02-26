Жорстка аварія сталася у селі Чаплинка Петриківського району Дніпропетровської області 26 лютого. Водій Nissan Tiida не впорався з керуванням та виїхав з дороги.

Зупинилася автівка лише після того, як на повному ходу влетіла у літню кухню приватного будинку. Внаслідок аварії постраждали 5 осіб.

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Серед них двоє дітей.

Що відомо про аварію під Дніпром



Травмованих людей з машини діставали рятувальники / Фото пресслужби ДСНС Дніпропетровської області

ДТП сталася на вулиці Журавлиного в селі Чаплинка близько 7:48 ранку.

Через що саме власник Nissan з'їхав з дороги, невідомо. Це з'ясовують слідчі.

На момент зіткнення автівки з будівлею в салоні перебувала сім'я з 4 людей.

У літній кухні була власниця будинку.



Травмованих учасників ДТП ушпиталили / Фото пресслужби ДСНС Дніпропетровщини

Всі учасники ДТП отримали пошкодження. Серед постраждалих – двоє дітей 2012 та 2015 років народження.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження. Його кваліфікацію встановлять після отримання інформації від медиків щодо стану здоров'я та ступеню травм постраждалих.