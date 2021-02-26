Під Дніпром автівка вилетіла з дороги та влетіла у будинок, серед постраждалих діти: фото
Жорстка аварія сталася у селі Чаплинка Петриківського району Дніпропетровської області 26 лютого. Водій Nissan Tiida не впорався з керуванням та виїхав з дороги.
Джерело:ДСНС Дніпропетровської області
Зупинилася автівка лише після того, як на повному ходу влетіла у літню кухню приватного будинку. Внаслідок аварії постраждали 5 осіб.
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Що відомо про аварію під Дніпром
Травмованих людей з машини діставали рятувальники / Фото пресслужби ДСНС Дніпропетровської області
- ДТП сталася на вулиці Журавлиного в селі Чаплинка близько 7:48 ранку.
- Через що саме власник Nissan з'їхав з дороги, невідомо. Це з'ясовують слідчі.
- На момент зіткнення автівки з будівлею в салоні перебувала сім'я з 4 людей.
- У літній кухні була власниця будинку.
Травмованих учасників ДТП ушпиталили / Фото пресслужби ДСНС Дніпропетровщини
Всі учасники ДТП отримали пошкодження. Серед постраждалих – двоє дітей 2012 та 2015 років народження.
За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження. Його кваліфікацію встановлять після отримання інформації від медиків щодо стану здоров'я та ступеню травм постраждалих.
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