Під Дніпром 12-річна школярка наковталася пігулок, медики рятували її всю ніч

Джерело:Наше Місто
У вкрай важкому стані до обласної дитячої лікарні у Дніпрі привезли медики швидкої 12-річну дівчинку з Кам'янського, яка отруїлася пігулками.
Завдяки професійним діям лікарів та вчасно отриманій допомозі, дівчинка вижила. Наразі її здоров'ю нічого не загрожує.
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Вона всю ніч була в реанімації. Прибула в дуже важкому стані. Пацієнтку вдалося стабілізувати, і вона зараз продовжує лікування в соматичному відділенні,
– підкреслив генеральний директор дитячої лікарні Дніпропетровської області Олексій Власов.
Чи пов'язана ця подія з діяльністю так званих "груп смерті", невідомо.З початку 2021 у багатьох містах України почалася хвиля дитячих самогубств. Підлітків, за непідтвердженими даними, схиляють до суїциду через спільноти у соцмережах. Щоб захистити дітей, правоохоронці радять дорослим бути більш уважними, та налагоджувати із підлітками довірчі відносини.