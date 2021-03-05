Під Дніпром 12-річна школярка наковталася пігулок, медики рятували її всю ніч
У вкрай важкому стані до обласної дитячої лікарні у Дніпрі привезли медики швидкої 12-річну дівчинку з Кам'янського, яка отруїлася пігулками.
Джерело:Наше Місто
Завдяки професійним діям лікарів та вчасно отриманій допомозі, дівчинка вижила. Наразі її здоров'ю нічого не загрожує.
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Через що саме дівчинка наковталася пігулок, з'ясовують поліцейські.
Що відомо про отруєння 12-річної у Кам'янському
- Ученицю однієї зі шкіл міста у критичному стані знайшли дорослі.
- Лікарі швидкої одразу ж зорієнтувалися та почали надавати дівчинці допомогу. Згодом її відвезли до Дніпра.
- Всю ніч дівчинка перебувала у реанімації, а медики рятували їй життя.
Вона всю ніч була в реанімації. Прибула в дуже важкому стані. Пацієнтку вдалося стабілізувати, і вона зараз продовжує лікування в соматичному відділенні,
– підкреслив генеральний директор дитячої лікарні Дніпропетровської області Олексій Власов.
Чи пов'язана ця подія з діяльністю так званих "груп смерті", невідомо.
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