У вкрай важкому стані до обласної дитячої лікарні у Дніпрі привезли медики швидкої 12-річну дівчинку з Кам'янського, яка отруїлася пігулками.

Завдяки професійним діям лікарів та вчасно отриманій допомозі, дівчинка вижила. Наразі її здоров'ю нічого не загрожує.

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Через що саме дівчинка наковталася пігулок, з'ясовують поліцейські.

Що відомо про отруєння 12-річної у Кам'янському

Ученицю однієї зі шкіл міста у критичному стані знайшли дорослі.

Лікарі швидкої одразу ж зорієнтувалися та почали надавати дівчинці допомогу. Згодом її відвезли до Дніпра.

Всю ніч дівчинка перебувала у реанімації, а медики рятували їй життя.

Вона всю ніч була в реанімації. Прибула в дуже важкому стані. Пацієнтку вдалося стабілізувати, і вона зараз продовжує лікування в соматичному відділенні,

– підкреслив генеральний директор дитячої лікарні Дніпропетровської області Олексій Власов.

Чи пов'язана ця подія з діяльністю так званих "груп смерті", невідомо.

З початку 2021 у багатьох містах України почалася хвиля дитячих самогубств. Підлітків, за непідтвердженими даними, схиляють до суїциду через спільноти у соцмережах. Щоб захистити дітей, правоохоронці радять дорослим бути більш уважними, та налагоджувати із підлітками довірчі відносини.