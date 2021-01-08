Від отриманого вогнепального поранення на Рівненщині загинув фельдшер. Правоохоронці розшукують 34-річного дубенчанина, причетного до умисного вбивства.

Зловмисник відкрив по компанії, з якою посварився, вогонь з автоматичної зброї. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

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Деталі інциденту

У розважальному закладі Дубна відпочивало кілька компаній. Приблизно о 2 годині ночі 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почав поводитися агресивно та чіплятись до людей.

Між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка. Чоловік стріляв зі зброї, схожої на автомат Калашникова.

Зловмисник намагався втекти

Після стрілянини зловмисник намагався виїхати на своєму автомобілі. Водночас він протаранив припаркований транспортний засіб, а потім врізався в стіну. Водій кинув кермо і втік. Його машину помістили на територію місцевого відділу поліції, зброю шукають.

Житель Дубна загинув

Від отриманого вогнепального поранення сьогодні, 8 січня, загинув 23-річний житель Дубно. Правоохоронці розшукують 34-річного дубенчанина, причетного до навмисного вбивства,

– зазначили у повідомленні.

Очевидці викликали швидку, однак чоловік, який був фельдшером, помер. За фактом умисного вбивства слідчі почали досудове розслідування. Проводять слідчі та розшукові дії за місцем знаходження зловмисника.

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