Незважаючи на пандемію коронавірусу та ризики заразитися українці у 2020 році активно їздили на відпочинок до моря. Зокрема, Туреччину цього сезону відвідали близько мільйона українців.

Про це на конференції українських послів 18 грудня заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавошоглу, повідомляє 24 канал.

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Заява турецького міністра

Я щасливий знати, що 1 мільйон українських туристів відвідали Туреччину в цьому році, незважаючи на пандемію,

– сказав Чавошоглу.

Він додав, що більшість українців зупинялись на курортах Анталії, яка є малою батьківщиною міністра.

Зверніть увагу! З 21 листопада в Туреччині діє комендантська година. Торгові центри та ринки працюють з 10:00 до 20:00, а заклади громадського харчування продають їжу лише на винос.

Карантин не для туристів

Комендантська година не розповсюджується на іноземних громадян. У готелях та аеропортах ресторани працюють у звичному режимі. Туристи можуть вільно переміщатися з одного міста в інше за умови наявності документів на бронювання номеру.

Скільки турків заразилися коронавірусом

Станом на 17 грудня 2020 року коронавірус у Туреччині виявили у 1,96 мільйона людей. Загалом від початку пандемії хворобу побороли 1,72 мільйона турків. Водночас померли 17 364 особи.

Через різке збільшення числа захворюваності президент Туреччини Реджеп Ердоган введе в країні цілодобову комендантську годину під час новорічних свят.