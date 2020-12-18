Під час розслідування катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва були численні порушення під час підготовки й здійснення польотів. Зокрема, в літак пустили осіб, які взагалі не мали там бути.

Під час "кризової ситуації" на борту керівництво не вжило достатньо заходів, аби уникнути катастрофи. Про це заявив заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик, повідомляє Укрінформ.

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За його словами, політ дозволили з порушенням як правил експлуатації літака, так і здійснення польотів.

Зверніть увагу! Сергія Дроздова підозрюють у халатності, яка призвела до падіння літака Ан-26 під Чугуєвом у вересні 2020 року. Генерал-лейтенант очолює Повітряні сили ЗСУ з 2015 року. Детальніше про це – читайте тут.

Начальник відділу головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок заявив, що до польотів допустили курсантів-льотчиків, які не мали досвіду в управлінні навантаженим літаком.

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Як він зазначив, командувач затвердив концепцію підготовки льотного екіпажу одночасно з навчанням курсантів-льотчиків, а також із курсантами-штурманами. Приймачок розповів, що такі дії є незаконними.

Оскільки передбачили їхнє одночасне навчання, а курсанти-льотчики не мали права виконувати політ з навантаженнями й пасажирами, то їх допустили до цієї посадки незаконно,

– наголосив слідчий ДБР.

За словами Приймачка, командира екіпажу також допустили до польоту з порушеннями. Слідчий розповів, що він не оновлював навички нічних польотів більше ніж 11 місяців, а це заборонено документами. Приймачок наголосив, що на борту не було й помічника командира екіпажу.

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Водночас Личик додав, що більш детальну інформацію про це повідомлять після отримання результатів слідчих дій.