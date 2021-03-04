Під час карантину українці почали більше пити каву поза домом, – дослідження

4 березня 2021 , 21:12
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Джерело:

24 канал

За час карантину, через пандемію коронавірусу, українці почали більше пити каву за межами свого дому. Так, кількість випитих чашок кави зросла до 15 за тиждень, з яких 6 – поза домом.

68% українців надають перевагу каві "з собою". Про це мовиться у результатах дослідження "Кантар Україна" на замовлення Макдональдз.

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Яку каву люблять українці

  • 55% населення купують каву з молоком.
  • 45% – чорну каву.

У трійці найулюбленіших кавових напоїв українців є:

  • лате,
  • капучино,
  • американо.

З чим п'ють каву

  • 61% опитаних любить пити каву без жодних смаколиків,
  • 19% – надають перевагу солодощам,
  • 16% кавоманів додають до свого напою сиропи.

Чому люди п'ють каву

Серед найпоширеніших причин споживання кави українці назвали: бажання задовольнити потреби, підбадьоритися і зарядитися енергією. розслабитися і відпочити, побалувати себе і насолодитися моментом.

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