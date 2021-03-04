Під час карантину українці почали більше пити каву поза домом, – дослідження

За час карантину, через пандемію коронавірусу, українці почали більше пити каву за межами свого дому. Так, кількість випитих чашок кави зросла до 15 за тиждень, з яких 6 – поза домом.

68% українців надають перевагу каві "з собою". Про це мовиться у результатах дослідження "Кантар Україна" на замовлення Макдональдз.

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Яку каву люблять українці

55% населення купують каву з молоком.

45% – чорну каву.

У трійці найулюбленіших кавових напоїв українців є:

лате,

капучино,

американо.

З чим п'ють каву

61% опитаних любить пити каву без жодних смаколиків,

19% – надають перевагу солодощам,

16% кавоманів додають до свого напою сиропи.

Чому люди п'ють каву

Серед найпоширеніших причин споживання кави українці назвали: бажання задовольнити потреби, підбадьоритися і зарядитися енергією. розслабитися і відпочити, побалувати себе і насолодитися моментом.

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