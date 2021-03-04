Під час карантину українці почали більше пити каву поза домом, – дослідження

Джерело:24 канал
За час карантину, через пандемію коронавірусу, українці почали більше пити каву за межами свого дому. Так, кількість випитих чашок кави зросла до 15 за тиждень, з яких 6 – поза домом.
68% українців надають перевагу каві "з собою". Про це мовиться у результатах дослідження "Кантар Україна" на замовлення Макдональдз.
Важливо Скільки чашок кави підвищують ризики захворювань серця: дослідження
Серед найпоширеніших причин споживання кави українці назвали: бажання задовольнити потреби, підбадьоритися і зарядитися енергією. розслабитися і відпочити, побалувати себе і насолодитися моментом.