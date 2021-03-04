Під час карантину українці почали більше пити каву поза домом, – дослідження
За час карантину, через пандемію коронавірусу, українці почали більше пити каву за межами свого дому. Так, кількість випитих чашок кави зросла до 15 за тиждень, з яких 6 – поза домом.
Джерело:24 канал
68% українців надають перевагу каві "з собою". Про це мовиться у результатах дослідження "Кантар Україна" на замовлення Макдональдз.
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Яку каву люблять українці
- 55% населення купують каву з молоком.
- 45% – чорну каву.
У трійці найулюбленіших кавових напоїв українців є:
- лате,
- капучино,
- американо.
З чим п'ють каву
- 61% опитаних любить пити каву без жодних смаколиків,
- 19% – надають перевагу солодощам,
- 16% кавоманів додають до свого напою сиропи.
Чому люди п'ють каву
Серед найпоширеніших причин споживання кави українці назвали: бажання задовольнити потреби, підбадьоритися і зарядитися енергією. розслабитися і відпочити, побалувати себе і насолодитися моментом.
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