Під Вищим антикорупційним судом небайдужі українці влаштували мітинг. Там 28 грудня мають обрати запобіжний захід заступнику голови ОП Олегу Татарову. Протестувальники вимагають, аби Татарова посадили.

Серед інших вимог активістів – звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової. Про це повідомляє 24 канал.

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Під будівлею суду зібралися десятки людей. В руках вони тримали плакати із закликом до прокурорів "не зганьбити себе і країну".

Початок засідання був запланований на 12:30. На ньому Татарову мають обрати запобіжний захід у справі про розкрадання майна Нацгвардії. Відомо, що Татаров зайшов до суду через чорний хід.

Що відомо про справу проти Татарова? За даними слідства, ексвласник "Укрбуду" Максим Микитась заволодів майном Нацгвардії на суму 81 мільйон гривень. Ймовірно, до справи також причетний заступник глави Офісу Президента Олег Татаров. Слідчі припустили, що він виступив посередником при передачі хабаря.

Люди мітингують під будівлею ВАКС / Фото 24 канал (Олег Климчук та Андрій Костюк)

Останні новини про справу проти Татарова

У Центрі протидії корупції повідомили, що НАБУ і САП повністю відсторонені від справи Татарова і в ньому призначені нові прокурори з Офісу генпрокурора.

і в ньому призначені нові прокурори з Офісу генпрокурора. Також 28 грудня НАБУ відкрило кримінальне провадження через зміну генеральним прокурором Венедиктової складу процесуальних керівників у справі, в якій фігурує заступник голови ОП.