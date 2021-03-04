Проблема не в домовленостях: чому Україна не закупила вакцину Pfizer

Що незмінно вражає, так це те, як наші люди думають, що живуть в суспільстві типу як Ізраїль або Канада, і тому для нас мали доставити одразу вакцину від Pfizer, яка вважається передовою.

Як Нетаньяху вкололи, так одразу і українському фейсбуку мали вколоти.

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Відсталість – в усьому

Відстале суспільство не може бути серед перших за авангардною вакциною, це неможливо за визначенням.

Достатньо подумати про кількість людей у сучасних потужних суспільствах, подумати про обсяги виробництва вакцин, тверезо оцінити стан нашого суспільства і зрозуміти, що претензії неадекватні.

Наприклад, чому у нас вже багато років є проблема з євробляхами? Тому що відсталі. Чому у нас вже багато років не можуть легалізувати канабіс навіть для медицини? Тому що відсталі. Чому у нас виходять протестувати масово проти касових апаратів і необхідності просто давати клієнту чек, коли купують не огірки на ринку, а велику побутову техніку або ювелірні вироби? Тому що відсталі.

Чому у нас Верховна Рада щось голосує про чергу у дитячі садочки? Теж тому що відсталі і не можемо вирішити навіть проблему з доступом до дитячих садочків, хоча мери більшості міст разом з дружочками завжди встигають накрасти стільки, що загалом вистачило б на дитячі садочки не тільки для дітей, кому потрібно, але й для всіх у фейсбуці по два рази.

Таких прикладів мільйон. Оця відсталість – в усьому. Від побуту до містобудування. Протягом десятиліть. І будь-який крок на подолання відсталості викликає істерику. Згадайте хоча б земельну реформу. Або намагання вигнати свиней з Конституційного суду.

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Хто буде розглядати як пріоритет співпрацю з відсталим суспільством? Який Pfizer? Щоб бути серед тих, хто першим забирає скільки хоче те, що вважається передовим, треба мати відповідний потенціал. Чи маємо його ми? Ні, не маємо. Ми з вами всього лише М'янма, якій пощастило "відпітляти" від диктатури та ще від залежності від златозубої політичної еліти, яка вміє тільки корупцію. Але люди у нас думають, що ми як мінімум Франція, якій чомусь не пощастило домовитись з Pfizer.