Колишній бранець Кремля Олег Сенцов переконаний, що Петрові Порошенку пора йти на політичну пенсію. Мовляв, його риторика, що "хто не зі мною – рука Кремля", лише відштовхує інші проукраїнські політсили від можливого об'єднання.

Проукраїнські партії можуть об'єднатися, якщо Петро Порошенко зробить великий політичний крок і піде на пенсію. Про це Олег Сенцов розповів в інтерв'ю в проєкті "Рандеву з Яніною Соколовою".

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Якщо він скаже: "добре, я йду по справах, буду в тилах допомагати, а ви обирайте іншого кандидата". Тому що великий негативний рейтинг у нього. Він тягне за собою всю партію та відштовхує всі інші, адже "якщо ти не з Порошенком – ти ворог",

– заявив Олег Сенцов.

Він переконаний, що така риторика "Європейської Солідарності" лише роз'єднує проукраїнські сили, а саму партію робить не "відкритим рухом", а "сектою".

За словами колишнього бранця, якщо Петро Порошенко таки відступить назад, то це буде дуже сильний крок з його боку, який дозволить об'єднатися довкола інших людей.

"Людини, яка може об'єднати проукраїнські сили наразі немає, але Петро Олексійович сам себе поставив на це місце. Та ми бачимо соціологію – майже 70% антирейтингу, який заважає це зробити", – переконаний Сенцов.

На його думку, "ЄС" слід перестати з усіма проукраїнськими силами шукати конфліктів, зокрема з "Голосом". Як приклад ексбранець нагадав історію з сусідньої Польщі – Ярослав Качинський, який продовжує мати основний вплив на політику, але сам відійшов на задній план, пропустивши вперед колег по партії.

Що відомо про риторику Порошенка та ЄС: