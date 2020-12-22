Порошенко має піти на пенсію, з ним партія стає "сектою", – Сенцов
Колишній бранець Кремля Олег Сенцов переконаний, що Петрові Порошенку пора йти на політичну пенсію. Мовляв, його риторика, що "хто не зі мною – рука Кремля", лише відштовхує інші проукраїнські політсили від можливого об'єднання.
Проукраїнські партії можуть об'єднатися, якщо Петро Порошенко зробить великий політичний крок і піде на пенсію. Про це Олег Сенцов розповів в інтерв'ю в проєкті "Рандеву з Яніною Соколовою".
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Якщо він скаже: "добре, я йду по справах, буду в тилах допомагати, а ви обирайте іншого кандидата". Тому що великий негативний рейтинг у нього. Він тягне за собою всю партію та відштовхує всі інші, адже "якщо ти не з Порошенком – ти ворог",
– заявив Олег Сенцов.
Він переконаний, що така риторика "Європейської Солідарності" лише роз'єднує проукраїнські сили, а саму партію робить не "відкритим рухом", а "сектою".
За словами колишнього бранця, якщо Петро Порошенко таки відступить назад, то це буде дуже сильний крок з його боку, який дозволить об'єднатися довкола інших людей.
"Людини, яка може об'єднати проукраїнські сили наразі немає, але Петро Олексійович сам себе поставив на це місце. Та ми бачимо соціологію – майже 70% антирейтингу, який заважає це зробити", – переконаний Сенцов.
На його думку, "ЄС" слід перестати з усіма проукраїнськими силами шукати конфліктів, зокрема з "Голосом". Як приклад ексбранець нагадав історію з сусідньої Польщі – Ярослав Качинський, який продовжує мати основний вплив на політику, але сам відійшов на задній план, пропустивши вперед колег по партії.
Що відомо про риторику Порошенка та ЄС:
- Вона найбільш яскраво проявила себе під час президентських виборів 2019 року. Тоді всю Україну вкрили білбордами, які вказували, що на виборах є "лише один український кандидат", усі решта – "від Путіна".
- Петрові Порошенку вже неодноразово закидали, що така риторика "всі вороги, крім нас" неприйнятна й не даватиме результату. Та все марно – її застосовували навіть на місцевих виборах, збільшивши кількість провалених виборчих кампаній до трьох за 2 роки.
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