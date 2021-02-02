У Первомайську горить "Епіцентр": моторошне відео
У вівторок, 2 лютого, у Первомайську спалахнув "Епіцентр". На місце події вже прибули пожежники. Вони намагаються приборкати полум'я.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Інформації про постраждалих наразі немає.
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Деталі
- Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 12:57.
- Вогонь спалахнув у торговому центрі "Епіцентр" на вулиці Федора Достоєвського.
- Рятувальники встигли евакуювати персонал та відвідувачів.
- Причини пожежі наразі встановлюють.
У Первомайську горить "Епіцентр": дивіться відео
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