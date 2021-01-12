Президентка Молдови завітала в Україну з офіційним візитом, першим на своїй посаді. Під час прийому у Маріїнському палаці Майя Санду разом із Володимиром Зеленським підписала низку двосторонніх угод.

Зокрема, угоди про реалізацію стратегічних цілей, спрямованих на набуття повноправного членства у ЄС. Детальніше про перспективи відносин України та Молдови – у сюжеті 24 каналу.

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Водночас країни спільно будуть розвивати інфраструктуру і планують побудувати швидкісний автомобільний коридор, який з'єднає Київ та Кишинів.

"Ми вирішили створити Раду президентів Республіки Молдова та України, як постійний формат співпраці на високому рівні. Цей механізм постійної взаємодії допоможе нам у розробці політики і стратегії та сприятиме розв'язанню проблем двостороннього порядку денного", – сказала Майя Санду.

Поновлення відносин

Україна невипадково стала першою країною, куди приїхала новообрана президентка Молдови. Адже за часів її попередника, Ігоря Додона, відносини України та Молдови були заморожені.



Додон був проросійським керівником держави / Фото РИА Новости

Додон за час своєї каденції жодного разу не відвідав Україну і не зустрічався ані з президентом Порошенком, ані з Зеленським. Він був проросійським керівником держави і заявляв, що Крим є російською територією.

Майя Санду ж визнає цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. За словами заступника директора Центру дослідження армії Михайла Самуся, Росія завжди вважала Молдову "Калінінградом Південно-Східної Європи", де може реалізовувати свої інтереси проти НАТО та ЄС.

Перемога Санду змінює геополітичний розклад, зокрема й Росії,

– сказав Михайло Самусь.

Перепона у повноцінних відносинах

Однак, політичні експерти зазначили, що радіти відновленню повноцінних відносин України та Молдови ще рано. Адже Молдова – це парламентська республіка і навіть якщо президент там проєвропейський, залишається ще парламент, більшість якого наразі є проросійським.

Ситуацію можуть виправити дострокові вибори. Проте, навіть тоді Майя Санду може не отримати більшість і їй доведеться домовлятися про коаліцію. Але навіть ці зміни ще не скоро відбудуться.



Санду може не отримати більшість / Фото News Maker

"Беручи до уваги весь термін, починаючи від консультацій, очікування дострокових виборів, формування нової коаліції та формування нового уряду – приблизно до травня в Молдові буде зберігатись стан невизначеності", – вважає експерт інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко.

Користь відносин

Україна та Молдова можуть бути корисні одна одній також з погляду територіальної політики. Адже в Молдові вже приблизно 25 років розвивається сценарій Придністров'я.

Молдова може виступити прикладом того, як не треба робити у випадку із самопроголошеною республікою. Молдова визнала Росію посередником і почала вести перемовини напряму із невизнаною Придністровською Республікою. В результаті, через 25 років конфлікт досі залишається невирішеним.

За словами завідувача кафедри міжнародних відносин НаУКМА Максима Яковлєва, вперше поняття сценарій Придністров'я щодо Донбасу в Україні використали якраз в контексті того, коли почала розгортатись, російська агресія.

Тоді я почув від колег експертів, що ніби Ангелу Меркель переконували, що умовно сценарій Придністров'я буде найкращим. Тобто, це синонім "заморожений конфлікт на багато років",

– розповів Яковлєв.

В цілому, політологи визнали, що відновлення відносин України та Молдови – це позитивний знак. Адже Молдова може активізувати свою інтеграцію до ЄС разом з Україною.

Водночас Україна тепер буде не одиноким гравцем, а може представляти так званий пул країн східної Європи, які обрали західний шлях.

Перспективи відносин України та Молдови: дивіться відео 24 каналу