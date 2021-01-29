Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про референдум. За словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, цілком ймовірно, що перший референдум зініціюють саме опозиційні сили.

Джерело: "Новое время"

Про це Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю.

До теми Корнієнко назвав голосування за закон про референдум подарунком Зеленському

Перший референдум може стосуватись теми землі

Глава "Слуги народу" каже, що побачив "в очах і в риториці партії "Батьківщина" невимовне бажання" провести референдум за новим законом

Я думаю, що якщо президент не збереться вносити зміни в Конституцію (бо він має можливість зробити це через референдум), якщо Верховна Рада не збереться змінювати територію в бік збільшення (оскільки робити це в бік зменшення ми обмежили можливість), то я думаю, що перший референдум за народною ініціативою ініціюватиме опозиція,

– переконаний Корнієнко.

Перша тема референдуму, як вважає політик, може стосуватись землі. Саме для цього опозиція і може розпочати негайний збір підписів. Хоча, наголосив Корнієнко, реально провести голосування можна лише у 2022 році – через фінансове забезпечення та процедури.

Цікаво! Раніше віцеспікер Руслан Стефанчук заявив, що перший референдум за новим законом можуть провести і в 2021 році, іншої думки спікер Разумков. Він назвав іншу дату – 2022 рік.

Коротко про закон про референдум:

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про референдум 26 січня 2021 року.

За були 255 нардепів.

Голосування за народною ініціативою може бути проведене, якщо назбирають 3 мільйони підписів.

Питання на референдумі можуть поставити лише одне та на яке відповідь – "так" або "ні".

Також закон передбачає можливість електронного голосування.

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