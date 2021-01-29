Думаю, що перший референдум ініціюватиме опозиція, – Корнієнко
Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про референдум. За словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, цілком ймовірно, що перший референдум зініціюють саме опозиційні сили.
Джерело: "Новое время"
Про це Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю.
До теми Корнієнко назвав голосування за закон про референдум подарунком Зеленському
Перший референдум може стосуватись теми землі
Глава "Слуги народу" каже, що побачив "в очах і в риториці партії "Батьківщина" невимовне бажання" провести референдум за новим законом
Я думаю, що якщо президент не збереться вносити зміни в Конституцію (бо він має можливість зробити це через референдум), якщо Верховна Рада не збереться змінювати територію в бік збільшення (оскільки робити це в бік зменшення ми обмежили можливість), то я думаю, що перший референдум за народною ініціативою ініціюватиме опозиція,
– переконаний Корнієнко.
Перша тема референдуму, як вважає політик, може стосуватись землі. Саме для цього опозиція і може розпочати негайний збір підписів. Хоча, наголосив Корнієнко, реально провести голосування можна лише у 2022 році – через фінансове забезпечення та процедури.
Коротко про закон про референдум:
- Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про референдум 26 січня 2021 року.
- За були 255 нардепів.
- Голосування за народною ініціативою може бути проведене, якщо назбирають 3 мільйони підписів.
- Питання на референдумі можуть поставити лише одне та на яке відповідь – "так" або "ні".
- Також закон передбачає можливість електронного голосування.
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