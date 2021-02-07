Перший політ новітнього винищувача Boeing F-15EX – Техніка війни

Багатофункціональний винищувач Boeing F-15EX, побудований на підприємстві в Сент-Луїсі, здійснив свій перший політ. Перші 2 літаки F-15EX передадуть ВПС США наприкінці першого кварталу 2021 року.
Джерело: "Техніка війни" на 24 каналі
Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.
У минулому випуску Як Росія відреагувала на український "КалашНаш" – Техніка війни
► Міністр оборони України Андрій Таран на чолі української делегації взяв участь в офіційному відкритті 13-ї міжнародної виставки авіакосмічної та оборонної промисловості Aero India-2021. Виставковий стенд України, на якому представлені Державні підприємства "Спецтехноекспорт", "Антонов", та "ФЕД", доповнює президентський літак Ан-148.
► Приватній компанії "Українська бронетехніка" надійшов запит від іноземних замовників на виготовлення та постачання 500 зенітних установок ЗУ-23-2. На такий результат компанія вийшла завдяки освоєнню виробництва зенітних установок та агрегатів до них.
► Державний концерн "Укроборонпром" та Акціонерне товариство "Завод "Маяк" презентували модернізовану версію 120-міліметрового міномета М-120-15 "Молот". Він став легшим та мобільнішим.
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► Київське приватне підприємство "Спец-Ком-Сервіс" налагодило в Україні випуск авіаційних паливозаправників на базі МАЗ з колісною формулою 4х4. Місткість цистерни, що розділена на три секції, – 5000 літрів.
► До району проведення ООС прибули декілька вантажівок з гуманітарною допомогою, загальною масою 150 тонн. Їх адресовано медичним закладам Луганщини, дитячим інтернатам та мешканцям населених пунктів, які постраждали внаслідок пожеж поблизу лінії розмежування.
• Мінський завод колісних тягачів продемонстрував тактичний автомобіль МЗКТ-550130 з правим розташуванням рульового колеса. Автомобіль призначений для перевезення особового складу і транспортування різних вантажів.
• Народно-визвольна армія Китаю отримала першу партію легких танків Type 15. Ці бойові машини озброєні гарматами калібру 105-міліметрів, а їх силова установка дозволяє вести бойові дії у гірській місцевості.
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• В Шанхаї спустили на воду третій універсальний десантний корабель класу Type 075, призначений для Військово-морських сил КНР. Розробка кораблів цього класу почалася у 2011 році.
• На міжнародній авіаційно-космічній виставці Aero India-2021 індійське державне об'єднання Hindustan Aeronautics Limited показало повнорозмірний макет безпілотного літального апарата Warrior. Його максимальна злітна вага 1300 кілограм, дальність польоту до 800 кілометрів.