Багатофункціональний винищувач Boeing F-15EX, побудований на підприємстві в Сент-Луїсі, здійснив свій перший політ. Перші 2 літаки F-15EX передадуть ВПС США наприкінці першого кварталу 2021 року.

Джерело: "Техніка війни" на 24 каналі

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У минулому випуску Як Росія відреагувала на український "КалашНаш" – Техніка війни

Aero India-2021 та модернізований міномет "Молот"

► Міністр оборони України Андрій Таран на чолі української делегації взяв участь в офіційному відкритті 13-ї міжнародної виставки авіакосмічної та оборонної промисловості Aero India-2021. Виставковий стенд України, на якому представлені Державні підприємства "Спецтехноекспорт", "Антонов", та "ФЕД", доповнює президентський літак Ан-148.

► Приватній компанії "Українська бронетехніка" надійшов запит від іноземних замовників на виготовлення та постачання 500 зенітних установок ЗУ-23-2. На такий результат компанія вийшла завдяки освоєнню виробництва зенітних установок та агрегатів до них.

► Державний концерн "Укроборонпром" та Акціонерне товариство "Завод "Маяк" презентували модернізовану версію 120-міліметрового міномета М-120-15 "Молот". Він став легшим та мобільнішим.

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► Київське приватне підприємство "Спец-Ком-Сервіс" налагодило в Україні випуск авіаційних паливозаправників на базі МАЗ з колісною формулою 4х4. Місткість цистерни, що розділена на три секції, – 5000 літрів.

► До району проведення ООС прибули декілька вантажівок з гуманітарною допомогою, загальною масою 150 тонн. Їх адресовано медичним закладам Луганщини, дитячим інтернатам та мешканцям населених пунктів, які постраждали внаслідок пожеж поблизу лінії розмежування.

Потужний танк Type 15 та безпілотник Warrior

​• Мінський завод колісних тягачів продемонстрував тактичний автомобіль МЗКТ-550130 з правим розташуванням рульового колеса. Автомобіль призначений для перевезення особового складу і транспортування різних вантажів.

​• Народно-визвольна армія Китаю отримала першу партію легких танків Type 15. Ці бойові машини озброєні гарматами калібру 105-міліметрів, а їх силова установка дозволяє вести бойові дії у гірській місцевості.

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​• В Шанхаї спустили на воду третій універсальний десантний корабель класу Type 075, призначений для Військово-морських сил КНР. Розробка кораблів цього класу почалася у 2011 році.

​• На міжнародній авіаційно-космічній виставці Aero India-2021 індійське державне об'єднання Hindustan Aeronautics Limited показало повнорозмірний макет безпілотного літального апарата Warrior. Його максимальна злітна вага 1300 кілограм, дальність польоту до 800 кілометрів.