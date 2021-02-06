Перший етап реформування ЗСУ наблизив їх до взаємосумісності з НАТО, – Таран

В Україні рік тому завершився перший етап реформування Збройних сил в межах оборонної реформи. Це істотно наблизило їх до отримання взаємосумісності з НАТО.

Створили нові органи військового управління: Командування об'єднаних сил, Командування медичних сил, Командування сил підтримки, Командування військ зв'язку та кібернетичної безпеки. Ці заходи завершили перший етап реформування ЗСУ.

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Наразі триває процес правового врегулювання розмежування обов'язків між міністерством та Генеральним штабом відповідно до типових демократичних принципів,

– зазначив Таран.

Та додав, що Міністерство оборони має формувати політику, а Генеральний штаб відповідати за її реалізацію та звітувати відомству.

Таран наголосив, що Міноборони трансформує бачення політичного керівництва держави у конкретні кроки, спрямовані на набуття максимальної взаємосумісності з НАТО.

Якими будуть подальші кроки

Вони формуватимуться з урахування результатів цьогорічного комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту.

системи оборонного менеджменту. Необхідні висновки зроблять і за результатами інспекційної перевірки стану готовності до виконання завдань з'єднань та військових частин ЗСУ на території Донбасу.

Також Таран наголосив, що євроатлантичний вибір України є найкращим способом реалізації національних інтересів. Адже він відкриває нові перспективи співпраці з розвинутими державами світу, надає можливості безпекового та економічного розвитку, зміцнює позиції України.

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