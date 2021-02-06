Перший етап реформування ЗСУ наблизив їх до взаємосумісності з НАТО, – Таран
В Україні рік тому завершився перший етап реформування Збройних сил в межах оборонної реформи. Це істотно наблизило їх до отримання взаємосумісності з НАТО.
Джерело:Міноборони
Створили нові органи військового управління: Командування об'єднаних сил, Командування медичних сил, Командування сил підтримки, Командування військ зв'язку та кібернетичної безпеки. Ці заходи завершили перший етап реформування ЗСУ.
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Наразі триває процес правового врегулювання розмежування обов'язків між міністерством та Генеральним штабом відповідно до типових демократичних принципів,
– зазначив Таран.
Та додав, що Міністерство оборони має формувати політику, а Генеральний штаб відповідати за її реалізацію та звітувати відомству.
Таран наголосив, що Міноборони трансформує бачення політичного керівництва держави у конкретні кроки, спрямовані на набуття максимальної взаємосумісності з НАТО.
Якими будуть подальші кроки
- Вони формуватимуться з урахування результатів цьогорічного комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту.
- Необхідні висновки зроблять і за результатами інспекційної перевірки стану готовності до виконання завдань з'єднань та військових частин ЗСУ на території Донбасу.
Також Таран наголосив, що євроатлантичний вибір України є найкращим способом реалізації національних інтересів. Адже він відкриває нові перспективи співпраці з розвинутими державами світу, надає можливості безпекового та економічного розвитку, зміцнює позиції України.
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