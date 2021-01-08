У перший день локдауну, 8 січня, українці вирішили поїхати на відпочинок у Карпати. Відтак по дорозі до Буковелю та інших гірськолижних курортів утворились кілометрові затори.

Черги з машин до Буковелю

Так, по дорозі до курортів утворились затори. Про це повідомив журналіст Ярослав Іваночко у фейсбуці.

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Перший день локдауну. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти в кількакілометровій черзі на Буковель,

– написав журналіст.

На оприлюднених фото видно кілька десятків машин, які стоять на засніжених дорогах поміж гір.



Затори у Карпатах / Фото Ярослава Іваночка



Черги з машин на Буковель / Фото Ярослава Іваночка



Кілька десятків машин по дорозі до Карпат / Фото Ярослава Іваночка

Локдаун в Україні: що треба знати

В Україні стартував локдаун. Він триватиме з 8 по 24 січня. У цей період в Україні можуть працювати лише продуктові, аптеки, АЗС, ветеринарні магазини та заклади, що готують їжу на виніс.

До речі, під час локдауну можуть продавати лише товари першої необхідності. Зокрема, продукти, ліки, корми для тварин, засоби гігієни тощо. Проте низка магазинів вже порушила правила.

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Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу