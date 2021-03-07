Станіслав Асєєв розповів, що перший свій автограф дав на вимогу бойовика. Той викрав його книгу та речі з квартири під час обшуків.

Перший автограф Асєєва

Бойовик з позивним "Кот" був працівником так званого "міністерства безпеки" окупантів. Про це журналіст та ексбранець окупантів розповів у інтерв'ю.

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"Мене привели в орендовану квартиру. Вони почали такий собі обшук. Серед речей була моя книжка "Андерхілльські відьми". У мене є ще така збірка. Там поема велика у віршах і декілька п'єс та проза", – пригадав Асєєв.

Ніяких свідків обшуку не було, а сам журналіст сидів з мішком на голові.

"Кот" відкриває книгу і каже: "Так, напиши". Ну, змусив, не змусив. Я не знаю, як це назвати. Бо він мені просто дав цю ручку і каже: "Напиши – "Коту від агента ГУР",

– розповів Асєєв.

Він додав: "По-моєму, "Стас" чи "Асєєв" я написав. Але він сказав: "Напиши це з права наліво".

"Це така маячня. Але формально якщо казати, то перший автограф у житті я дав отакій людині", – поділився журналіст.

"Сентиментальні" бойовики

За словами Асєєва, "Кот" поцупив також його рюкзак. Через нього журналіста спіймали бойовики.

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"Я засвітився на одному з репортажів на російські телекамери зі своїм рюкзаком. Але оскільки вони мене шукали 1,5 роки, коли нарешті знайшли, він сказав, що цей рюкзак не здав до речдоказів. Казав, що забере собі додому, бо довго мене шукав. Такі "сентиментальні" люди", – розповів ексбранець.