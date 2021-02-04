Аукціони з продажу в'язниць розпочнуться вже цього місяця, в лютому. Їх анонсувало Мін'юстиції ще у серпні 2020 року.

Джерело: "Українське радіо"

Оголошення про початок таких аукціонів буде приблизно через 1 – 2 тижні. Про це очільник міністерства юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю.

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Тобто процес вже почався, ми документи на приватизацію першої в'язниці вже передали до Фонду держмайна в цю п'ятницю,

– зазначив Малюська.

За його словами, до кінця березня стане цілком зрозуміло, хто покупець і яку суму він заплатить.

Відзначимо! З моменту початку роботи платних камер у слідчих ізоляторах держава отримала 2 мільйони гривень.

Очільник міністерства зауважив, що перші продажі мали початися наприкінці 2020 року. Однак цьому завадили "бюрократичні процедури".

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