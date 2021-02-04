Перший аукціон з продажу в'язниць буде вже в лютому: деталі від Малюськи
Аукціони з продажу в'язниць розпочнуться вже цього місяця, в лютому. Їх анонсувало Мін'юстиції ще у серпні 2020 року.
Джерело: "Українське радіо"
Оголошення про початок таких аукціонів буде приблизно через 1 – 2 тижні. Про це очільник міністерства юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю.
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Тобто процес вже почався, ми документи на приватизацію першої в'язниці вже передали до Фонду держмайна в цю п'ятницю,
– зазначив Малюська.
За його словами, до кінця березня стане цілком зрозуміло, хто покупець і яку суму він заплатить.
Очільник міністерства зауважив, що перші продажі мали початися наприкінці 2020 року. Однак цьому завадили "бюрократичні процедури".
Платні камери у СІЗО: що відомо
- Кабінет Міністрів України 22 квітня підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Це означає, що ув'язнений на добровільній основі може за певну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування.
- Такі камери є у Києві, Вінниці, Житомирі, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві та Одесі.
- Також у Мін'юстиції запустили послугу "подарункових сертифікатів" на користування послугами платних камер у СІЗО.
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