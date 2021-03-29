Джо Байден замінив Дональда Трампа у Білому домі понад 2 місяці тому, 20 січня. За цей час встиг багато чого змінити не лише у внутріншній політиці США, а й у зовнішній.

Чим вже встиг прославитися новий президент США – читайте далі.

Зверніть увагу Сумує за Трампом, Путін розумний, а Китай – конкурент: Байден дав перший брифінг – тези і відео

Скасування указів Трампа та домовленість з Росією

Почав Джо Байден з того, що скасував укази Трампа про вихід США з Паризької кліматичної угоди і про призупинення сплати членських внесків до Всесвітньої організації охорони здоров'я. А також встиг домовитися з Росією про продовження Договору про скорочення стратегічної наступальної зброї, термін якого спливав у лютому.

Допомога американцям під час COVID-19

Та прості американці чекали від нього не цього, а активніших дій у боротьбі з коронакризою. І він не розчарував громадян. На початку березня підписав указ про виділення майже 2 трильйонів доларів на стимулювання національної економіки. Це найбільша сума у світі, спрямована будь-яким урядом на підтримку бізнесу і громадян.

Цей указ спрямований на відновлення центральної віхи цієї країни – робочих родин, середнього класу, тих, хто побудував цю країну,

– заявив Байден.

За документом, по 1,4 долара допомоги отримають американці із зарплатою менше ніж 75 тисяч доларів на рік. А це, за оцінкою експертів, 160 мільйонів родин. Такі кроки президента Байдена позитивно оцінили американці. Підтримка президента у суспільстві, згідно з березневими соцопитуваннями, сягнула 59%.

Скупчення на кордоні Мексики і США

Та не все було так безхмарно в перші 2 місяці президентства Джо Байдена. Бо на кордонах США знову з'явилася примара міграційної кризи. Байден заморозив будівництво "трампової стіни" на кордоні з Мексикою і скасував програму з інтеграції біженців з латиноамериканських країн у сусідній державі. Відтак громадяни з країн Південної Америки знову почали скупчуватися на кордоні Мексики і США з надією потрапити у штати.

До теми На кордоні США та Мексики збільшився наплив мігрантів: що робить Білий дім – Голос Америки

"Ми сподіваємося, що тепер побачимо відновлення процесу надання притулку біженцям", – зазначив представник міграційної служби Мексики Пауліна Канес.

За даними прикордонної служби США, у лютому на чверть зросла кількість заяв на надання притулку від громадян з латиноамериканських країн. І вже зараз багато американських політиків намагаються отримати відповіді від Білого дому, як команда Байдена збирається влаштовувати новоприбульців в умовах великого навантаження на національну економіку через коронакризу.



Ситуація на кордоні між США та Мексикою / Фото AP

Напружені відносини з Європою та НАТО

Та проблеми нової адміністрації Білого Дому простягаються далеко за межі латиноамериканського регіону. Помічникам Байдена не вдається миттєво відновити відносини з Європою та партнерами по НАТО, які значно погіршилися за президентства Трампа. Виправляти ситуацію до Брюсселя у березні особисто поїхав глава Держдепартаменту.

"Ми приїхали сюди з одним головним завданням. Ми хочемо підтвердити нашу відданість НАТО, нашим союзникам, нашим партнерам в Євросоюзі. Це головний наш меседж", – сказала глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

"Північний потік-2"

Якщо в НАТО відразу заявили, що вітають готовність США поновити лідерство в Альянсі, то відновлення стосунків з ЄС просувається не так швидко. Одна з причин – російський газопровід "Північний потік-2". З одного боку США розуміють його загрозу для енергобезпеки Європи, а з іншого не хочуть псувати відносини з Німеччиною, яка є одним з головних двигунів ЄС і виступає за завершення будівництва російського газогону.

До слова США посилять санкції і вже повідомили про це Німеччину, – Блінкен про "Північний потік-2"

Попри численні заклики Конгресу США Джо Байден досі не запровадив нові санкції проти "Північного потоку-2". Водночас у Білому домі визнають, що газопровід – це не єдина загроза з боку Росії і заявляють – змусять Москву відповідати за власні деструктивні дії.

Дні, коли США не реагували на агресивні дії з боку Росії, зокрема на втручання у наші вибори, кібератаки, отруєння своїх же громадян, завершилися. Ми не будемо вагатися і будемо підвищувати ціну за це для Росії, захищаючи наші життєвоважливі інтереси та наших громадян,

– заявив Джо Байден.

Відносини з Пекіном

Поки ж Білий дім обмежився лише санкціями проти низки російських чиновників, причетних до отруєння Олексія Навального та 14 компаній-виробників хімічних речовин. Втім Росія не єдина і не ключова загроза для США на світовій арені. Адже саме Пекін, за словами Байдена, нині є головним конкурентом для американців.

Безрезультатно приборкати Піднебесну намагався попередник Байдена – Трамп. Щодо Байдена, то в нього є ще 4 роки, аби обіграти Китай у конкурентній боротьбі за світові ринки та змусити Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики.