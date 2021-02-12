Вперше в історії нардепу повідомили про підозру за кнопкодавство: кому саме

Нардепу Верховної Ради повідомили про підозру за "кнопкодавство". Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, це перший випадок у практиці. За інформацією ЗМІ, мовиться про парламентаря від групи "Довіра" Владислава Поляка.

Як написала у соцмережі Венедіктова, нардепа підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило важкі наслідки.

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Нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги,

– написала генпрокурорка.

Нардеп не з'явився до Офісу генпрокурора

Парламентаря викликали до Офісу Генпрокурора 11 лютого, аби вручити повідомлення про підозру. Проте, як наголосила Венедіктова, політик не з'явився та причину своєї відсутності не повідомив.

Письмове повідомлення про підозру у порядку, передбаченому КПК України, направлено до Апарату Верховної Ради України, за місцем проживання парламентаря, на його електронну пошту та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв'язку,

– розповіла генпрокурорка.

В Офісі генпрокурора кажуть, що кримінальна відповідальність за кнопкодавство – важливий запобіжник.

ЗМІ повідомляють, що мова – про Поляка

Тим часом, Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що повідомили про підозру нардепу від групи "Довіра" Владиславу Поляку. Він – безпартійний, обраний до Ради на мажоритарному округу на Закарпатті.