Перша дитяча смерть від коронавірусу на Харківщині: помер школяр
У одній з Харківських лікарень помер 11-річний підліток з села Ватутине. У нього діагностували COVID-19 та герпесвірусну інфекцію. Медики підтвердили, що це перший летальний дитячий випадок від коронавірусу.
Джерело:"Суспільне"
Про це повідомила санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. Вона зазначила, що підліток захворів ще на початку місяця. За його життя медики боролись понад 2 тижні.
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Що відомо про малолітнього пацієнта
11-річного хлопця госпіталізували до дитячої інфекційної лікарні 8 березня. У школяра діагностовали COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції.
Головний лікар дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар уточнив, що у підлітка був тяжкий перебіг герпетичного менінгоенцефаліту. Хлопець помер 26 березня від ускладнень хвороби.
У лабораторному центрі Харкова зазначили, що інформацію про смерть дитини відобразять у статистиці ковіду у Харківської області.
У цей час у нас був спалах за кількістю хворих, хворіли і дорослі, і діти, і педагоги в школі. У нас є тільки амбулаторія, тому хворих доставляють в Харків, Валки або Зміїв,
– пояснив голова Ватутінської сільради Владислав Фадєєв у коментарі Newsroom.
Як зазначав Кухар у коментарі "KHARKIV today", станом на 24 березня в дитячій інфекційній лікарні перебувало 134 дитини з діагнозом COVID-19. Він також додав, що стан 11-річного школяра був критично важким. Хлопець перебуваіву реанімації та був підключеним до ШВЛ.
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