У одній з Харківських лікарень помер 11-річний підліток з села Ватутине. У нього діагностували COVID-19 та герпесвірусну інфекцію. Медики підтвердили, що це перший летальний дитячий випадок від коронавірусу.

Про це повідомила санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. Вона зазначила, що підліток захворів ще на початку місяця. За його життя медики боролись понад 2 тижні.

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Що відомо про малолітнього пацієнта

11-річного хлопця госпіталізували до дитячої інфекційної лікарні 8 березня. У школяра діагностовали COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції.

Головний лікар дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар уточнив, що у підлітка був тяжкий перебіг герпетичного менінгоенцефаліту. Хлопець помер 26 березня від ускладнень хвороби.

У лабораторному центрі Харкова зазначили, що інформацію про смерть дитини відобразять у статистиці ковіду у Харківської області.

У цей час у нас був спалах за кількістю хворих, хворіли і дорослі, і діти, і педагоги в школі. У нас є тільки амбулаторія, тому хворих доставляють в Харків, Валки або Зміїв,

– пояснив голова Ватутінської сільради Владислав Фадєєв у коментарі Newsroom.

Як зазначав Кухар у коментарі "KHARKIV today", станом на 24 березня в дитячій інфекційній лікарні перебувало 134 дитини з діагнозом COVID-19. Він також додав, що стан 11-річного школяра був критично важким. Хлопець перебуваіву реанімації та був підключеним до ШВЛ.

Важливо! За миунулу добу на Харківщині зареєстрували лише 515 нових випадків, але медики зазначають, що захворюваність продовжує розповсюджуватись швидким темпом. Загалом від початку пандемії інфікувалися 102 136 осіб.