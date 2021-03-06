Перша група вирушила до України, – МЗС про постраждалих у ДТП у Польщі

Джерело:Твітер Олега Ніколенка
Перша група з 24 українців, які потрапили у ДТП у Польщі, вже вирушила в Україну. У лікарнях Польщі наразі залишаються 26 постраждалих.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що усі госпіталізовані отримують належну медичну допомогу.
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За сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою,
– наголосив Ніколенко.