Перша група вирушила до України, – МЗС про постраждалих у ДТП у Польщі

6 березня 2021 , 21:44
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Джерело:

Твітер Олега Ніколенка

Перша група з 24 українців, які потрапили у ДТП у Польщі, вже вирушила в Україну. У лікарнях Польщі наразі залишаються 26 постраждалих.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що усі госпіталізовані отримують належну медичну допомогу.

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За сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою,
– наголосив Ніколенко.

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