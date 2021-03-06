Перша група вирушила до України, – МЗС про постраждалих у ДТП у Польщі
Перша група з 24 українців, які потрапили у ДТП у Польщі, вже вирушила в Україну. У лікарнях Польщі наразі залишаються 26 постраждалих.
Джерело:Твітер Олега Ніколенка
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що усі госпіталізовані отримують належну медичну допомогу.
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За сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою,
– наголосив Ніколенко.
ДТП у Польщі: що відомо
- У ніч на 6 березня рейсовий автобус Познань – Херсон розбився поблизу польського міста Кашице.
- На жаль, 5 українців загинули. Окрім того, у ДТП постраждали 35 людей. Частину з них вже виписали.
- Тіла загиблих відправлять в Україну відразу після ідентифікації. Наразі відомо, що це – 2 жінки та 3 чоловіків.
- Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням. Автобус наїхав на енергоємний бар'єр та злетів у кювет.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих та постраждалих у ДТП.
- Окрім того, слова скорботи вже висловив президент Польщі Анджей Дуда.
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