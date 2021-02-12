Період напіврозпаду ОПЗЖ: кому вигідне блокування телеканалів Медведчука

На тлі відключення телеканалів, що пов'язані з Віктором Медведчуком, стосунки всередині парламентської фракції ОПЗЖ стали ще більш напруженими. Публічно лідери фракції демонструють єдність, проте вона – показова.

Юрій Бойко відбивається від дорікань в тому, що співпрацює з кумом Путіна Медведчуком, який просуває в Україні інтереси Кремля. Водночас стосунки всередині фракції завжди були непростими.

До теми Після блокування каналів Бойко займатиме іншу позицію, ніж Медведчук, – політолог

Розбіжності між колишніми регіоналами в "Опозиційній платформі – За життя" почалися одразу після об'єднання у 2018 році. У цьому проєкті зібрались докупи:

уламки колишньої "Партії регіонів";

люди кума Путіна Медведчука;

люди двічі судимого бізнесмена Вадима Рабіновича;

особи, що пов'язані зі столичним забудовником Вадимом Столарем.

Відповідно у фракції сформувалися 2 групи впливу – група Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна, за якою стоїть фігура газового олігарха Дмитра Фірташа, та так звана група Медведчука й Рабіновича.

Виживання і боротьба за електоральний поріг змушувала їх об'єднатися. Зараз порушились пропорції по рівнях впливу. Бойко має достатньо сильний електоральний вплив, а Медведчук втратив телеканали, тому пішов дисбаланс,

– сказав політолог Олег Саакян.

Конкуренція всередині ОПЗЖ

Дисбаланс пішов й іншими лініями розколу, такою зокрема була і позиція двох груп ОПЗЖ щодо Москви. Якщо Медведчук був в ній завжди "адептом" найтіснішого зближення з Росією, то Бойко й Льовочкін, принаймні публічно, були за так звану багатовекторність, хоча на килим до Путіна Бойко сам регулярно приходив.



Бойко має сильний електоральний вплив / Фото пресслужби ОПЗЖ

Вже давно мала місце у фракції й внутрішня конкуренція між лідерами. Однак домовленість про те, що президентським обличчям ОПЗЖ є Бойко, порушили останній рейтинги, куди попав і Медведчук.

Водночас відключення його каналів може стати останньою крапкою. Ймовірно, Бойко поступово буде відсторонюватися від кума Путіна. За словами політолога Олега Саакяна, Бойко може почати збільшувати свій вплив і може виникнути скандал, якщо не вдасться вирішити все всередині фракції.

Це шанс для Бойка та Льовочкіна відновити свій вплив, а це може сприяти загостренню стосунків в партії, але розкол може бути ближче до виборів, але все одно така ситуація лише буде імпульсом для розбіжностей в ОПЗЖ,

– політолог Володимир Фесенко.

Чим можуть закінчитись розбіжності у фракції

Коли відповідні розбіжності переростуть у розкол і Бойко з Льовочкіним відокремляться – поставити на умовний новий політичний проєкт Бойка може ще один олігарх – Рінат Ахметов.



На тлі заборони каналів ситуація в ОПЗЖ може погіршитись / Фото "Новое время"

Що ж до майбутнього самого Медведчука, то багатьом групам впливу в Кремлі кум Путіна давно "як кістка в горлі". Водночас те, як найближчим часом буде поводитись з ним Росія – стане сигналом для ОПЗЖ.

Тож на тлі заборони каналів Віктора Медведчука внутрішня ситуація в ОПЗЖ, може закінчитись тим, що усі ті, хто дружно рівнявся на Кремль, остаточно розбіжаться в різні боки.