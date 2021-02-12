Період напіврозпаду ОПЗЖ: кому вигідне блокування телеканалів Медведчука
На тлі відключення телеканалів, що пов'язані з Віктором Медведчуком, стосунки всередині парламентської фракції ОПЗЖ стали ще більш напруженими. Публічно лідери фракції демонструють єдність, проте вона – показова.
Джерело:24 канал
Юрій Бойко відбивається від дорікань в тому, що співпрацює з кумом Путіна Медведчуком, який просуває в Україні інтереси Кремля. Водночас стосунки всередині фракції завжди були непростими.
До теми Після блокування каналів Бойко займатиме іншу позицію, ніж Медведчук, – політолог
Розбіжності між колишніми регіоналами в "Опозиційній платформі – За життя" почалися одразу після об'єднання у 2018 році. У цьому проєкті зібрались докупи:
- уламки колишньої "Партії регіонів";
- люди кума Путіна Медведчука;
- люди двічі судимого бізнесмена Вадима Рабіновича;
- особи, що пов'язані зі столичним забудовником Вадимом Столарем.
Відповідно у фракції сформувалися 2 групи впливу – група Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна, за якою стоїть фігура газового олігарха Дмитра Фірташа, та так звана група Медведчука й Рабіновича.
Виживання і боротьба за електоральний поріг змушувала їх об'єднатися. Зараз порушились пропорції по рівнях впливу. Бойко має достатньо сильний електоральний вплив, а Медведчук втратив телеканали, тому пішов дисбаланс,
– сказав політолог Олег Саакян.
Конкуренція всередині ОПЗЖ
Дисбаланс пішов й іншими лініями розколу, такою зокрема була і позиція двох груп ОПЗЖ щодо Москви. Якщо Медведчук був в ній завжди "адептом" найтіснішого зближення з Росією, то Бойко й Льовочкін, принаймні публічно, були за так звану багатовекторність, хоча на килим до Путіна Бойко сам регулярно приходив.
Бойко має сильний електоральний вплив / Фото пресслужби ОПЗЖ
Вже давно мала місце у фракції й внутрішня конкуренція між лідерами. Однак домовленість про те, що президентським обличчям ОПЗЖ є Бойко, порушили останній рейтинги, куди попав і Медведчук.
Водночас відключення його каналів може стати останньою крапкою. Ймовірно, Бойко поступово буде відсторонюватися від кума Путіна. За словами політолога Олега Саакяна, Бойко може почати збільшувати свій вплив і може виникнути скандал, якщо не вдасться вирішити все всередині фракції.
Це шанс для Бойка та Льовочкіна відновити свій вплив, а це може сприяти загостренню стосунків в партії, але розкол може бути ближче до виборів, але все одно така ситуація лише буде імпульсом для розбіжностей в ОПЗЖ,
– політолог Володимир Фесенко.
Чим можуть закінчитись розбіжності у фракції
Коли відповідні розбіжності переростуть у розкол і Бойко з Льовочкіним відокремляться – поставити на умовний новий політичний проєкт Бойка може ще один олігарх – Рінат Ахметов.
На тлі заборони каналів ситуація в ОПЗЖ може погіршитись / Фото "Новое время"
Що ж до майбутнього самого Медведчука, то багатьом групам впливу в Кремлі кум Путіна давно "як кістка в горлі". Водночас те, як найближчим часом буде поводитись з ним Росія – стане сигналом для ОПЗЖ.
Тож на тлі заборони каналів Віктора Медведчука внутрішня ситуація в ОПЗЖ, може закінчитись тим, що усі ті, хто дружно рівнявся на Кремль, остаточно розбіжаться в різні боки.
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