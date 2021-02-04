На період інших карантинів і НС: в Україні розширили допомогу безробітним

В Україні розширили допомогу безробітним. Це стосуватиметься не тільки на період інших карантинів, але й на випадок надзвичайних ситуацій.

Джерело: 24 канал

Верховна Рада вже схвалила законопроєкт в другому читанні. Про це анонсували на засіданні уряду 4 лютого.

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Так, парламентарі передбачили допомоги по частковому безробіттю. "За" проголосував 331 народний депутат.

Спершу виплати хотіли передбачити лише на період інших карантинів.

Що передбачає закон

Згідно з проєктом, допомога по частковому безробіттю надає центром зайнятості. Виплати проводитимуть у разі втрати працівниками частини заробітної плати, внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснює роботодавець, з яким оформлено трудові відносини.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50% і більше на місяць.

Безробіття в Україні: що відомо

Кількість зайнятого населення віком від 15 років у III кварталі 2020 року становила 16 мільйонів людей.

Натомість безробітних у цей період було 1,7 мільйона українців. У категорії 15 – 70 років цей показник був аналогічним.

Такі дані Державної служби статистики України.

. В грудні 2020 року комітет з питань соцполітики рекомендував Раді розширити допомогу безробітним на період інших карантинів. Однак в січні 2021 року він переглянув своє рішення і додав в текст закону допомогу на період НС.