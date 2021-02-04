На період інших карантинів і НС: в Україні розширили допомогу безробітним
В Україні розширили допомогу безробітним. Це стосуватиметься не тільки на період інших карантинів, але й на випадок надзвичайних ситуацій.
Джерело: 24 канал
Верховна Рада вже схвалила законопроєкт в другому читанні. Про це анонсували на засіданні уряду 4 лютого.
Увага Біржа праці: як стати на облік, скільки і кому виплатять грошей
Так, парламентарі передбачили допомоги по частковому безробіттю. "За" проголосував 331 народний депутат.
Спершу виплати хотіли передбачити лише на період інших карантинів.
Що передбачає закон
Згідно з проєктом, допомога по частковому безробіттю надає центром зайнятості. Виплати проводитимуть у разі втрати працівниками частини заробітної плати, внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.
Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснює роботодавець, з яким оформлено трудові відносини.
Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50% і більше на місяць.
Безробіття в Україні: що відомо
- Кількість зайнятого населення віком від 15 років у III кварталі 2020 року становила 16 мільйонів людей.
- Натомість безробітних у цей період було 1,7 мільйона українців. У категорії 15 – 70 років цей показник був аналогічним.
- Такі дані Державної служби статистики України.
Поділитися новиною