Пережили 3 окупації: як кримським татарам вдалось зберегти власні традиції

Кримські татари – корінний народ України, який тричі пережив вигнання з батьківщини. У XVIII столітті Кримське ханство захопила Російська імперія, у 1944 році радянська влада депортувала їх у Центральну Азію і вже у 2014 році Російська федерація анексувала Крим.

Попри те, що кримські татари не знали спокою, вони все ж зуміли зберегти свою мову, багату культуру і традиції.

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"Все перемінилось, коли нав'язали той референдум. Він був бутафорним і видуманим. Там не було так багато людей, як розповідала російська пропаганда. Можливо, 10 – 15 відсотків брало участь в тому референдумі", – згадав Ескендер Буджуров, засновник мережі закладів кримськотатарської кухні у Києві.

Тоді сім'я Ескендера в Криму зрозуміла, що вони хочуть працювати і щось створювати, а не воювати. Тож вся родина вирішила переїхати до Києва і відкрити чебуречну, від ідеї до її реалізації минуло 2 місяці.



Ескендер Буджуров заснував мережу закладів кримськотатарської кухні / Фото Ukraїner

Наразі Буджурови сказали, що хотіли б їздити в Крим, але тут вже є те, що прив'язує і все працює, виникає відчуття відповідальності.



Родина Буджурова вирішила відкрити чебуречну / Фото Ukraїner

Загальний з'їзд кримських татар

2016 року кримські татари організували загальний з'їзд вже на материковій частині України, на якому сформували 14 громад на материку та офіційно обрали Айдера Рустамова муфтієм Криму.



Айдера Рустамова обрали муфтієм Криму / Фото Ukraїner

Муфтій своїм найпершим завданням вважає збереження ідентичності кримських татар у світі, а також він налаштований зробити все можливе для того, щоб Крим повернувся до України.

Ми повинні оцінити те, що є у нас в Україні. Україна, я вважаю, це моя батьківщина. Крим – це Україна. Ми тут відчуваємо себе вільно. Люди, які виїжджають на материк, кажуть, що дихати тут інакше,

– сказав Айдер Рустамов.

Муфтій зазначив, що релігійні представництва, які залишилися на півострові, вимушені співпрацювати з окупантами. Тому кримські татари й створили нову релігійну організацію – Духовне управління мусульман Автономної Республіки Крим на материковій Україні, що базується у Києві та тісно співпрацює з Меджлісом кримських татар.

Загальний з'їзд вже на материковій частині України / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк, Олександр Хоменко

Розвиток кримськотатарської культури в Україні

"Хтось одягає піджак і джинси, а хтось одягає хустку і довгу сукню, і це не заважає нам відчувати себе кримськими татарами. Тому що в нас є те, що поєднує: це релігія, це мова, це любов до своєї батьківщини, це історія руху", – розповіла Таміла Ташева, правозахисниця та співзасновниця "КримSos".



Таміла Ташева допомагає переселенцям з Криму / Фото Ukraїner

Таміла є однією з тих, хто допомагає переселенцям з Криму та докладається до розвитку кримськотатарської культури в Україні. За її словами, ставлення до спільноти кримських татар відчутно змінилося після 2014 року: разом із великою бідою – війною, анексією території, прийшло розуміння, що кримські татари є корінним народом України, етнічною спільнотою, яку потрібно підтримувати.

Сусана Джамаладінова, більш відома як співачка Джамала, наголошує на тому, наскільки важливо сьогодні підтримувати тих кримських татар, які залишилися жити в окупованому Криму з різних причин. Казати їм, що вони – частина спільноти. Співачка вірить, що нинішня ситуація тимчасова і колись вона матиме змогу приїхати додому.



Джамала наголошує на важливості підтримки кримських татар / Фото Ukraїner

"В мене є одна мрія, яка стосується всіх нас. Щоб Крим був Україною, щоб я могла поїхати додому зі своїм сином", – ділиться Джамала.

Більше про кримських татар України: у відео Ukraїner

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