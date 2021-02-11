Перейменування проспекту Бандери: є всі підстави для оскарження скасованого рішення

Рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування перейменувань низки вулиць й проспекту Степана Бандери у столиці необхідно оскаржувати. Зокрема, для цього є всі необхідні підстави.

Ексюрист Українського Інституту національної пам'яті Сергій Рябенко розповів, що скаргу Київської міської ради щодо цього рішення розглядатиме Шостий апеляційний адміністративний суд. За його словами, текст документу є доступним в Єдиному державному реєстрі.

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Рябенко повідомив, що суддя у цій справі взагалі не врахувала постанову Шостого апеляційного суду, який ще кілька років тому встановив законність перейменування проспекту Московського на проспект Бандери. Він зауважив, що це відповідає усім чинним процедурам.

Обґрунтування самого суду мені "дуже сподобалося", адже суддя написала в рішенні буквально один абзац про те, що в пояснювальній записці до проєкту рішення КМДА начебто чітко не обґрунтовано, чому обрали саме такі назви,

– розповів юрист.

Однак він зауважив, що таке обґрунтування було в записці. Рябенко наголосив, що через перейменування навіть проводили громадське обговорення через інтернет-ресурс КМДА.

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За його словами, там були біографічні довідки, зокрема про Степана Бандеру. Саме тому ті, хто брали участь в громадському обговоренні, мали можливість ознайомитись з цими матеріалами й усвідомлено віддати свій голос.

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